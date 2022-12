Carburanti, prezzi in calo di benzina e gasolio

19 Dicembre 2022 09:46

Ha chiuso con un secondo tonfo la settimana delle quotazioni dei prodotti raffinati, sulla scia del Brent tornato sotto gli 80 dollari. In deciso calo le medie dei prezzi dei carburanti alla pompa: benzina self service sotto quota 1,66 euro/litro, gasolio a 1,72. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,657 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,658, pompe bianche 1,656), diesel a 1,724 euro/litro (-9, compagnie 1,725, pompe bianche 1,721). Benzina servito a 1,801 euro/litro (-12, compagnie 1,842, pompe bianche 1,720) diesel a 1,767 euro/litro (-12, compagnie 1,909, pompe bianche 1,784). Gpl servito a 0,769 euro/litro (-1, compagnie 0,778, pompe bianche 0,757), metano servito a 2,459 euro/kg (+1, compagnie 2,430, pompe bianche 2,482), Gnl 2,232 euro/kg (-7, compagnie 2,283 euro/kg, pompe bianche 2,196 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,754 euro/litro (servito 2,021), gasolio self service 1,813 euro/litro (servito 2,078), Gpl 0,867 euro/litro, metano 2,387 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 520 euro per mille litri (-13 valori arrotondati), diesel a 720 euro per mille litri (-32 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1098,49 euro per mille litri, diesel a 1187,55 euro per mille litri.