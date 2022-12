Carburanti: prezzi ancora in calo

16 Dicembre 2022 09:19

Battuta d’arresto, dopo quattro rialzi consecutivi, per le quotazioni dei prodotti raffinati. In lieve calo il Brent a 81 dollari. Sui prezzi dei carburanti alla pompa continuano a riversarsi gli effetti dei ribassi dei prezzi consigliati registrati a inizio settimana. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,667 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,667, pompe bianche 1,667), diesel a 1,733 euro/litro (-7, compagnie 1,734, pompe bianche 1,731). Benzina servito a 1,813 euro/litro (-7, compagnie 1,853, pompe bianche 1,732) diesel a 1,778 euro/litro (-8, compagnie 1,921, pompe bianche 1,793). Gpl servito a 0,770 euro/litro (-1, compagnie 0,780, pompe bianche 0,758), metano servito a 2,458 euro/kg (+11, compagnie 2,420, pompe bianche 2,488), Gnl 2,239 euro/kg (+1, compagnie 2,281 euro/kg, pompe bianche 2,209 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,765 euro/litro (servito 2,032), gasolio self service 1,824 euro/litro (servito 2,089), Gpl 0,867 euro/litro, metano 2,376 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg.