Carburanti: non si registrano variazioni dei prezzi

28 Dicembre 2022 09:35

Giornata di calma sulla rete carburanti. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, non si registrano variazioni dei prezzi consigliati. Complice anche il mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo, che ieri non ha quotato per festività a Londra. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,628 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,628, pompe bianche 1,631), diesel a 1,694 euro/litro (-2, compagnie 1,693, pompe bianche 1,697). Benzina servito a 1,777 euro/litro (invariato, compagnie 1,817, pompe bianche 1,695), diesel a 1,843 euro/litro (invariato, compagnie 1,884, pompe bianche 1,761). Gpl servito a 0,765 euro/litro (-1, compagnie 0,775, pompe bianche 0,754), metano servito a 2,355 euro/kg (-13, compagnie 2,356, pompe bianche 2,355), Gnl 2,232 euro/kg (+6, compagnie 2,286 euro/kg, pompe bianche 2,190 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì al cambio di ieri: benzina a 557 euro per mille litri (invariato), diesel a 732 euro per mille litri (invariato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1135,73 euro per mille litri, diesel a 1199,34 euro per mille litri.