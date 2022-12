Carburanti, movimento al ribasso

5 Dicembre 2022 09:25

Dopo due rialzi consecutivi, venerdì sono tornate a scendere in picchiata le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Tamoil è l’unico tra i maggiori marchi ad aver conseguentemente messo mano ai listini. Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa continuano a vedersi gli effetti del rialzo delle accise, in vigore da giovedì scorso: la benzina self sale a 1,74 euro/litro, il gasolio a 1,81 euro/litro, il Gpl a 0,78 euro/litro. Oggi entra in vigore l’embargo europeo sul petrolio russo e il tetto a 60 dollari al barile al prezzo per le esportazioni dalla Russia verso Paesi terzi. Il barile ha iniziato la giornata al rialzo per poi tornare sui livelli della chiusura di venerdì, a 85 dollari. Gli effetti su prezzi e quotazioni inizieranno a vedersi nei prossimi giorni. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent/litro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,737 euro/litro (+29, compagnie 1,737, pompe bianche 1,736), diesel a 1,813 euro/litro (+26, compagnie 1,815, pompe bianche 1,807). Benzina servito a 1,877 euro/litro (+15, compagnie 1,918, pompe bianche 1,796) diesel a 1,953 euro/litro (+13, compagnie 1,996, pompe bianche 1,866). Gpl servito a 0,776 euro/litro (+7, compagnie 0,785, pompe bianche 0,764), metano servito a 2,362 euro/kg (+67, compagnie 2,336, pompe bianche 2,384), Gnl 2,259 euro/kg (-24, compagnie 2,302 euro/kg, pompe bianche 2,227 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,835 euro/litro (servito 2,094), gasolio self service 1,904 euro/litro (servito 2,161), Gpl 0,869 euro/litro, metano 2,332 euro/kg, Gnl 2,164 euro/kg.