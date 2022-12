Carburanti: in calo i prezzi alla pompa di benzina e gasolio

13 Dicembre 2022 09:10

Secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. In salita anche il barile verso gli 80 dollari. Ancora in calo invece i prezzi dei carburanti alla pompa. Media nazionale dei prezzi della benzina in self service sotto quota 1,7 euro/litro, gasolio sotto 1,77 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina, di 4 cent/litro quelli del gasolio e di un cent/litro quelli del Gpl. Per Q8 -3 cent/litro su benzina e gasolio e -1 cent sul Gpl. Per Tamoil -3 cent/litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,699 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,699, pompe bianche 1,698), diesel a 1,768 euro/litro (-6, compagnie 1,769, pompe bianche 1,765). Benzina servito a 1,844 euro/litro (-3, compagnie 1,886, pompe bianche 1,761) diesel a 1,914 euro/litro (-2, compagnie 1,957, pompe bianche 1,827). Gpl servito a 0,772 euro/litro (invariato, compagnie 0,782, pompe bianche 0,761), metano servito a 2,424 euro/kg (+1, compagnie 2,380, pompe bianche 2,459), Gnl 2,239 euro/kg (invariato, compagnie 2,277 euro/kg, pompe bianche 2,212 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,792 euro/litro (servito 2,055), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,116), Gpl 0,866 euro/litro, metano 2,314 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg.