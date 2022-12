Carburanti: calano i prezzi di benzina e gasolio, aumenta il metano

15 Dicembre 2022 09:26

Quarto aumento consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent supera gli 82 dollari. Ancora in calo invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, sulla scia dei ribassi dei listini dei giorni scorsi: benzina self service a 1,67 euro/litro, gasolio a 1,74 euro/litro. Continuano ad aumentare i prezzi del metano, oltre i 2,44 euro/kg.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,674 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,674, pompe bianche 1,675), diesel a 1,740 euro/litro (-11, compagnie 1,740, pompe bianche 1,739). Benzina servito a 1,820 euro/litro (-10, compagnie 1,860, pompe bianche 1,739) diesel a 1,786 euro/litro (-12, compagnie 1,928, pompe bianche 1,802). Gpl servito a 0,771 euro/litro (invariato, compagnie 0,780, pompe bianche 0,760), metano servito a 2,441 euro/kg (+11, compagnie 2,398, pompe bianche 2,475), Gnl 2,238 euro/kg (+1, compagnie 2,276 euro/kg, pompe bianche 2,211 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,772 euro/litro (servito 2,038), gasolio self service 1,831 euro/litro (servito 2,096), Gpl 0,868 euro/litro, metano 2,344 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg.