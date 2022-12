Carburanti: calano i prezzi | DETTAGLI

7 Dicembre 2022 09:15

Scendono in picchiata le quotazioni petrolifere: il Brent ha chiuso ieri sotto quota 80 dollari, ai minimi da gennaio, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati scivolano ai livelli di fine febbraio, l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Calano conseguentemente anche i prezzi dei carburanti, con un nuovo giro si ribassi sui prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Tamoil. Per IP e Q8 registriamo un ribasso id 3 cent/litro sulla benzina e di 4 cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,734 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,734, pompe bianche 1,732), diesel a 1,808 euro/litro (-4, compagnie 1,811, pompe bianche 1,803). Benzina servito a 1,876 euro/litro (-2, compagnie 1,917, pompe bianche 1,794) diesel a 1,950 euro/litro (-3, compagnie 1,994, pompe bianche 1,863). Gpl servito a 0,775 euro/litro (invariato, compagnie 0,784, pompe bianche 0,764), metano servito a 2,384 euro/kg (+22, compagnie 2,349, pompe bianche 2,411), Gnl 2,257 euro/kg (+1, compagnie 2,285 euro/kg, pompe bianche 2,236 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,833 euro/litro (servito 2,093), gasolio self service 1,902 euro/litro (servito 2,160), Gpl 0,870 euro/litro, metano 2,326 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg.