Capodanno sobrio a Cosenza: vietata la vendita di alcolici a partire dalle ore 22:00

30 Dicembre 2022 10:11

In occasione dell’evento musicale di Capodanno in piazza dei Bruzi a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha deciso, con una ordinanza, di vietare la vendita di alcolici a partire dalle ore 22:00. “Raccolgo con soddisfazione la decisione del sindaco Franz Caruso dì accogliere parzialmente la mia proposta per il divieto di vendita alcolici ma si poteva fare di più“. Lo afferma l’On. Simona Loizzo deputato della Lega.

“Il sindaco ha vietato la vendita dalle 22 ma sarebbe stato meglio farlo prima – afferma Loizzo – considerando che le forze dell’ordine non possono coprire tutto il territorio nei controlli. So bene che il proibizionismo non è risolutivo ma vedere bambini di 13 anni in coma etilico è una cosa che fa molto male. Sono certa che il questore Spina domani intensificherà i controlli e mi auguro che lo stesso faccia la polizia municipale. Ringrazio comunque il sindaco Caruso e rivolgo l’invito a tutti gli esercenti di essere intransigenti con i minori. Siamo assolutamente al sostegno dei commercianti e chiediamo solo tutela per i nostri ragazzi“.