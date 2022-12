17 Dicembre 2022 15:56

E’ caos in Iran dove i lavoratori dell’industria petrolifera hanno iniziato scioperi in diverse città. Anche i lavoratori e il personale dell’industria petrolifera di Assaluyeh, dell’Organizzazione per gli studi chimici legati al petrolio e delle industrie del gas e del petrolio dell’Iran occidentale a Tang Bijar si sono uniti alla protesta.

Anche i vigili del fuoco del settore petrolifero dell’isola di Kharg nel Golfo Persico hanno aderito.