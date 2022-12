Sanremo 2023, i nomi dei cantanti in gara: grandi ritorni e un famoso duo siciliano

4 Dicembre 2022 13:53

Continua il conto alla rovescia che porta alla nuova edizione del Festival di Sanremo, al via da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Tante le novità previste previste, a partire dalla conduzione: confermato Amadeus, al suo fianco Chiara Ferragni per la prima e l’ultima serata, mentre per le restanti sarà presente Gianni Morandi. Grande attesa per l’annuncio dei cantanti in gara.

A rivelare i nomi dei big che si sfideranno sul palco dell’Ariston è stato lo stesso direttore artistico Amadeus, nel corso dell’edizione odierna del TG1 delle 13:30. I cantanti in gara saranno 22, come la passata edizione, 6 i giovani che da Sanremo Giovani passeranno alla categoria big.

Guardando la lista dei big spiccano i nomi di Giorgia, Articolo 31 (di nuovo insieme!), Marco Mengoni, Gianluca Grignani. Grandi ritorni per Anna Oxa, Cugini di Campagna e Paola e Chiara. Diversi i protagonisti delle ultime edizioni come il duo siciliano Colapesce e Dimartino, Elodie, Ultimo, Tananai, Madame, Coma_Cose. Fra i più attesi dai giovani Lazza, Mara Sattei, Ariete e il controverso Rosa Chemical.

I cantanti in gara