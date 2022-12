Camion in fiamme sulle Messina-Palermo, caos sull’A20

24 Dicembre 2022 09:02

Notte di caos sull’autostrada A20 Messina–Palermo. E’ stato chiuso il tratto tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena, in direzione Palermo mentre è stato riaperto poco fa il transito in direzione opposta da Villafranca Tirrena a Messina.

Nella notte è stata necessaria la chiusura a seguito di un camion frigo andato in fiamme. L’incendio è divampato mentre il mezzo stava transitando lungo la Galleria Telegrafo. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito dei fumi che si sono sprigionati dalle fiamme. Nel frattempo è stato chiuso il tratto di autostrada interessato in entrambi i sensi.

Stamattina il traffico è ripreso in direzione Messina ma rimane bloccato il senso di marcia verso Palermo.