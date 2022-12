Caos alla Camera: “animale, stai seduto” ed il deputato del M5S mostra il dito medio

30 Dicembre 2022 22:20

Bagarre alla Camera dei Deputati durante la discussione sul “decreto Rave”. Nella maratona notturna non sono mancati con insulti e gestacci. Ad un certo punto della notte, il presidente dell’Aula Lorenzo Fontana ha agitato più volte la campanella per richiamare all’ordine i parlamentari quando dall’emiciclo si sente “Animale, statti calmo, stai seduto”, mentre l’on. Marco Pellegrini, deputato del Movimento 5 Stelle, alza il dito medio per mostrare alla presidenza il gesto appena ricevuto da esponenti del centrodestra. Insomma, un bel siparietto in un momento di massima tensione tra la maggioranza e parte delle opposizioni.

Il sì definitivo dell’Aula al “decreto Rave” è arrivato con 183 voti a favore, 116 no, un astenuto e, nel pomeriggio, il presidente della Repubblica ha firmato la conversione in legge del decreto.