Caltanissetta: 28enne lotta tra la vita e la morte dopo una banale caduta in casa

10 Dicembre 2022 10:43

Lotta tra la vita e la morte un giovane 28enne di Piazza Armerina ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo una banale caduta in casa. Inizialmente non sembrava ci fossero state conseguenze. Ma con il passare delle ore si è sentito sempre peggio tanto da essere stato ricoverato, prima all’ospedale di Enna e poi, vista la gravità della situazione, al Sant’Elia. Nella notte i neurochirurghi hanno eseguito con successo un intervento durato diverse ore per ridurre un’emorragia cerebrale. Ora il giovane si trova nel reparto Rianimazione, le sue condizioni restano gravi e la prognosi è ancora riservata.