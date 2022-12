Calcio, il Siderno comunica altri due nuovi arrivi: ufficiali i due giovani Correale e Stefano

2 Dicembre 2022 11:26

“L’Asd Jonica Siderno 1980 sfrutta subito la finestra di mercato di Dicembre per regalare due nuovi innesti a mister Costa: Paolo Correale e Luigi Stefano. Paolo Correale, centrocampista classe 2001, cresciuto nei settori giovanili di Juventina Siderno, Audax Locri e Roccella per poi vestire le maglie di Locri, Siderno, Jonica Mamma ed Africo. Luigi Stefano, esterno d’attacco classe 2002, ritorna a vestire i colori biancoazzurri. Stefano è cresciuto nei settori giovanili di Cspr e Juventina Siderno, per poi approdare per una breve parentesi nelle giovanili dell’Arezzo. Rientrato in Calabria disputa i campionati di Promozione con Jonica Siderno, Jonica Mammola e Brancaleone e nell’ultimo anno e mezzo affronta il campionato di Prima Categoria con l’altra squadra di Siderno”.

Così in una nota l’Asd Jonica Siderno 1980 annuncia altri due nuovi arrivi dopo aver comunicato ieri il ritorno dell’esperto attaccante Luigi Romeo.