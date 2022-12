Calcio, si chiude il 2022 della Real Metropolitana: le parole del GM Gianluca Califano

19 Dicembre 2022 15:43

La Real Metropolitana conclude il 2022 con il pareggio interno contro Bianco. Un calcio di rigore siglato da capitan Tonino Postorino che ha permesso alla squadra dell’area metropolitana di Reggio Calabria di portare a casa un punto utile per il mantenimento della terza posizione in classifica. Ventidue i punti conquistati dagli uomini di mister Francesco Arcidiaco: sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Un trend positivo per la matricola della Prima Categoria calabrese che anno dopo anno diventa sempre più competitiva.

“Insieme abbiamo costruito un progetto nuovo e unico – sono le parole del GM Gianluca Califano – che stiamo portando avanti con sacrifici e fedeltà nei confronti dello sport e del sociale. Il 2022 è stato l’anno della nostra nascita, il nostro punto di partenza. Nel 2023 puntiamo alla consacrazione. La nostra fortuna è quella di avere un gruppo fantastico che ha fatto molto bene e il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno sotto ogni aspetto. Nelle ultime due partite c’è stata una flessione mentale ma importante è stata la nostra reazione. Adesso ci godiamo le festività e il 7 gennaio il calendario vedrà la sfida contro la capolista. Siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad oggi anche se non ci accontentiamo mai, puntiamo a crescere e dare risposte sul terreno di gioco”.