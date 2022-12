Calcio, quattro su quattro per la Jonica Siderno e primato in classifica: 5-0 al Bagaladi

12 Dicembre 2022 00:18

Quattro su quattro. Continua spedita la marcia della Jonica Siderno, ancora priva di alcuni titolari come G. Costa, Prochilo e Stefano i loro sostituti non fanno per niente sentire la loro mancanza. Mister Costa ridisegna la squadra e si presenta con un 4-3-3: tra i pali l’esperto G. Gullaci; linea difensiva composta da Saccà, F. Gullaci, V. Fuda e M.Commisso; a centrocampo spazio a R. Commisso, Loccisano e capitan Mario Fuda; avanti riconfermato il tridente A. Commisso, S. Galluzzo e A. Pasqualino. Inizio di gara lento per la squadra di casa, che su un campo fangoso e oramai messo in discussione per la quasi impraticabilità, trova su un lancio del solito M. Fuda, un guizzo di Andrea Pasqualino che sigla subito l’1-0 al 9’ minuto. Il 2-0 nasce da azione ben eseguita da S. Galluzzo-M. Fuda-A. Pasqualino, scarico di Galluzzo, apertura larga sulla destra di M. Fuda per A. Pasqualino, che crossa e trova il ta-pin vincente del bomber A. Commisso. Sono poche le occasioni create da ambo le parti, per via soprattutto di un campo che non aiuta, ma al 38’ Saccà con un tiro/cross da fuori area, trova impreparato il portiere è sigla il 3-0. Poche le emozioni fino a fine primo tempo.

Nel secondo tempo la partita si mette ancora di più sui binari della squadra di casa, dove ancora Saccà su calcio d’angolo, trova la sua prima doppietta dell’anno. Mister Costa inizia a preservare alcune pedine per la prossima partita, visto i molto infortuni che la Jonica sta incontrando e il subentrato D. Carabetta trova la sua prima gioia stagionale al 23′ del secondo tempo. Da segnalare anche un palo del nuovo acquisto Pipicella e una grande parata del portiere del Bagaladi su bomber A. Commisso. Quasi inutilizzato il portiere Gullaci della Jonica, che al 38’ del secondo tempo fa spazio a Russo per il suo esordio stagionale, anche lui poco utilizzato, soprattutto per una difesa e una fase difensiva, perfetta oggi, dove, guidata da Vincenzo Fuda, la Jonica rischia poco e niente. Jonica Siderno che settimana prossima, 18 dicembre, affronterà l’Antoniminese, ultima gara dell’anno prima della sosta per la pausa natalizia.

Campionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023 5ª Giornata

Jonica Siderno – Pol. Bagaladi 5-0

Marcatori: 9′ pt A. Pasqualino, 25′ pt A. Commisso, 38′ pt e 10′ st Saccà, 10′ st D. Carabetta.

Arbitro: S. Peluso di Taurianova.

Jonica Siderno: Gullaci G., Saccà, Commisso M., Commisso R., Gullaci F., Fuda V., Pasqualino A., Loccisano, Galluzzo S., Fuda M. (C), Commisso A. A disp.: Russo, Raso, Filippone, Fuda A., Carabetta D., Pasqualino R., Pipicella. Allenatore: T. Costa.