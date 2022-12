Calcio, 3ª Cat.: la Jonica Siderno batte 0-3 il Drosi

4 Dicembre 2022 23:18

La Jonica Siderno dopo il turno di riposo nella scorsa giornata e nonostante le assenze importanti di V. Fuda, R. Pasqualino, Prochilo e G. Costa ritorna dalla trasferta in quel di Drosi con l’intera posta in palio. Sblocca la gara Antonio Commisso al 20′ del pt. La seconda rete porta la firma di Andrea Pasqualino al 41′ del primo tempo e allo scadere ancora Antonio Commisso per un netto 3-0 con il quale si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i ragazzi di mister Costa gestiscono l’ampio vantaggio, difatti i padroni di casa del Drosi si portano sull’1-3 quasi allo scadere con la rete di Taverniti. Nel recupero però la Jonica Siderno trova la rete del definitivo 4-1 grazie al gol trasformato dal dischetto da capitan Mario Fuda. I biancoazzurri restano in vetta alla classifica con 9 punti assieme alla Pro Ferplae in attesa del ricorso presentato dal San Ferdinando sul Falchi Maropati che potrebbe portare a 3 le squadre in vetta alla classifica. Dunque appuntamento al prossimo turno, Domenica 11 Dicembre alle ore 14.30 allo stadio F. Raciti di Siderno dove la Jonica ospiterà la Polisportiva Bagaladi.

Campionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023 4ª Giornata

Drosi – Jonica Siderno 1-4

Marcatori: 20′ e 45′ pt A. Commisso (JS), 41′ pt A. Pasqualino (JS), 44′ st Taverniti (D), 46′ st su rig. M. Fuda (JS)

Arbitro: F. Ferrara di Reggio Calabria.

Drosi: Pellegrino, Casella, Couloubaly, Giovinazzo E., Ventrice G., Femia, Taverniti, Nullo, Tripodi (C), Laversa G., Pisano. A disp: Ventrice R., Boaretto, Accardo, Giovinazzo Em., Laversa D. Allenatore: G. S. Rizzo.

Jonica Siderno: Gullaci G., Saccà, Raso, Loccisano, Gullaci F., Commisso M., Pasqualino A., Stefano, Commisso A., Fuda M. (C), Galluzzo S. A disp: Russo, Commisso R., Fuda V., Fuda A., Pezzano, Filippone, Carabetta D. Allenatore: T. Costa.