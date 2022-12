Calcio, 1ª Categoria: la Real Metropolitana vince ancora e vede la vetta della classifica

3 Dicembre 2022 19:54

Una rete importantissima quella siglata da Emanuele Ficara al 77′ che ha permesso alla Real Metropolitana di portare a casa altri tre punti importantissimi in un campionato sempre più competitivo. Nell’anticipo della decima giornata del girone D andato in scena al ‘Campoli’ di Bocale tra la squadra dell’area metropolitana e la Villese, è bastato un solo gol per portare l’intero bottino a casa. Gli uomini di mister Arcidiaco continuano a giocare un calcio di alto livello con solo una sconfitta incassata in dieci giornate, tre pareggi e sei vittorie.

Una rincorsa a Saint Michel che nella giornata odierna si è imposto per 3-0 proprio contro un’altra diretta concorrente, il Bianco, adesso a solo un punto di distacco. I risultati odierni sorridono alla Real che – con il pareggio di Taurianova in casa della Bagnarese per 0-0 – rimane ancorata al terzo posto solitario. Nel prossimo turno Postorino e compagni saranno ospiti della Bovalinese in un’altra partita che promette già scintille.