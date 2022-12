Calabria: visita istituzionale del Ministro Calderoli

30 Dicembre 2022 16:09

Lunedì 2 gennaio il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sarà in Calabria, per una visita istituzionale presso la Cittadella di Catanzaro. Durante la giornata il ministro avrà incontri e riunioni di lavoro con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, con gli assessori della Giunta regionale, con il segretario generale regionale della Cisl, Tonino Russo, e con il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara.

Alle ore 15.30, presso il dodicesimo piano della Cittadella, il ministro Calderoli e il presidente Occhiuto terranno una conferenza stampa.