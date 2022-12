Calabria, inchiesta Gettonopoli: rinviato a giudizio anche il Presidente del Consiglio Regionale Mancuso

15 Dicembre 2022 17:51

Il Gup del Tribunale ha rinviato a giudizio tutte le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta “Gettonopoli” con le accuse di truffa e falso per presunte irregolarita’ nelle sedute delle commissioni consiliari del Comune di Catanzaro nel periodo tra novembre e dicembre 2018.

Tra le 29 persone che andranno a processo, come riporta l’AGI, ci sono anche politici tra cui il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, della Lega, all’epoca dei fatti contestati consigliere comunale di Catanzaro, e cinque consiglieri comunali attualmente in carica. Secondo l’ipotesi accusatoria della Procura di Catanzaro, gli indagati avrebbero attestato false verbalizzazioni inducendo in errore il Comune in ordine all’effettivo svolgimento delle riunioni delle commissioni consiliari, procurandosi un ingiusto vantaggio derivante dal versamento del gettone di presenza nell’arco temporale oggetto dell’inchiesta, la fine del 2018.

L’accusa di falso in atti pubblici contestato dalla Procura attiene alla formazione dei verbali delle sedute, ritenuti incompleti e sommari, mentre l’accusa di truffa riguarda l’indebito conseguimento del gettone di presenza da parte dei consiglieri comunali nonostante la partecipazione solo formale alle riunioni delle commissioni.

Nel dettaglio, con riferimento alle figure politiche il rinvio a giudizio e’ stato disposto oltre che per Filippo Mancuso, per i consiglieri comunali attualmente in carica Fabio Celia, Manuela Costanzo (vicepresidente del Consiglio comunale), Luigi Levato, Rosario Mancuso, Giulia Procopi, e per gli ex consiglieri comunali Agazio Pratico’, Antonio Mirarchi, Antonio Angotti, Enrico Consolante, Francesca Carlotta Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Fabio Talarico, Antonio Ursino. Il processo iniziera’ il 16 maggio davanti al tribunale monocratico di Catanzaro.