Anche la Calabria ha la sua Orchestra Sinfonica. E a Reggio terrà un concerto di musica sacra

Dopo decenni di attesa, anche la Calabria ha, oggi, la sua Orchestra Sinfonica. E la sua sede è a Vibo Valentia. Una realtà straordinaria resa possibile attraverso l’approvazione e relativo finanziamento da parte del Ministero dei Beni Culturali del progetto ICO – Istituzione Concertistico Orchestrale – presentato dal Comune di Vibo Valentia attraverso una nuova associazione creata per l’occasione e che vede presente anche il Conservatorio di Musica Torrefranca, L’Associazione Orchestra Sinfonica della Calabria, presieduta da Maria Limardo, quale sindaco di Vibo Valentia, ha assunto quindi l’identità di “Istituzione Concertistico Orchestrale”. Un’orchestra che coinvolge nella massima misura giovani musicisti calabresi e che potrà garantire loro una occasione professionale di lavoro continuativo per i prossimi anni. La direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica della Calabria è del M° Alberto Veronesi.

La collaborazione fra Traiectoriae e l’Orchestra Sinfonica della Calabria si è già realizzata con i concerti di Vibo Valentia e Isola Capo Rizzuto e, ora , il Festival Rapsodie Agresti – Calabria OperaMusica Festival propone questa straordinaria realtà musicale a Reggio Calabria con il Concerto di Musica Sacra che eseguirà alla Chiesa di Santa Lucia. In programma il Concerto Grosso di Natale di Arcangelo Corelli, il Quartetto d’archi di Antonio Vivaldi nella trascrizione per orchestra e alcune composizioni natalizie tradizionali. Direttore d’orchestra sarà Marco Codamo, che dopo diploma al conservatorio di musica “F. Cilea ” di Reggio Calabria ha studiato Direzione d’orchestra presso l’Accademia “I Musici di Parma” con il Maestro Pietro Mianiti e con il Maestro Donato Renzetti presso L’Accademia Italiana per la direzione d’orchestra. Ha diretto in diverse occasioni l’Orchestra de I musici di Parma, l’Orchestra della compagnia degli artisti di 800 Napoletano, la Mediterraneo String Orchestra, l’Orchestra giovanile del Comune di Molfetta. Voce solista il soprano georgiano Marina Nachkebiya , vincitrice di importanti premi internazionali come il Parigi Opera Award e il premio della Fondazione Renata Tebaldi. A teatro si è distinta per l’impeccabile interpretazione di Manon di Puccini. Al clavicembalo il M° Francesco Silvestri. Il concerto è inserito nel programma delle celebrazioni della Parrocchia di Santa Lucia a Reggio Calabria.