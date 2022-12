Calabria, litigano e fanno scoprire la droga: arrestati

28 Dicembre 2022 16:14

Hanno litigato al punto che si è reso necessario l’arrivo dei carabinieri che li hanno arrestati e posti ai domiciliari per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto a Davoli, sul litorale ionico del catanzarese. Protagonista dell’alterco con sorpresa una coppia di conviventi di 39 e 40 anni. I militari della stazione di Davoli e della sezione Radiomobile di Soverato intervenuti a seguito di una richiesta per lite in famiglia.

I carabinieri, dopo avere tranquillizzato la coppia e chiarito le motivazioni del litigio, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare trovando 54 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di vetro nascosto assieme ad un bilancino nel forno elettrico della cucina di casa. I due conviventi rimarranno adesso agli arresti domiciliari in due distinte abitazioni.