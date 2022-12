Calabria, Furgiuele (Lega): “in prima linea per la nostra sanità”

14 Dicembre 2022 12:14

“La sanità calabrese è stata vittima di un approccio ostruzionistico e autoreferenziale che ha caratterizzato per troppi anni l’operato delle strutture ministeriali, con risultati fallimentari e drammatici sotto gli occhi di tutti. Per risollevarla dalla crisi è fondamentale che, nei mesi a venire, la volontà del Presidente della Regione, che ha giustamente chiesto e ottenuto l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, sia sostenuto realmente e non solamente sulla carta come accaduto in passato, anche agevolando assunzioni di medici e migliorie”. Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele.

“Per questo ho presentato un Odg, che è stato approvato, con il quale il Governo si impegna a sostenerlo attivamente con collaborazione e leale cooperazione a tutti i livelli istituzionali, tavolo Adduce incluso. La Calabria merita i servizi migliori e la Lega sarà sempre in prima linea per questo”, conclude.