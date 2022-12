18 Dicembre 2022 11:21

Uno stanziamento di 440 milioni di euro alla Calabria per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico. Lo prevede la bozza di un emendamento del Governo alla Manovra, che dispone l’assegnazione di 100 milioni per il 2024, 170 per il 2025 e altrettanti per il 2026 al fine di sostenere gli interventi per spese in conto capitale.