8 Dicembre 2022 15:14

Orrore in provincia di Reggio Calabria nel giorno dell’Immacolata: questa mattina è stato recuperato, da un pattugliatore della Guardia Costiera, il cadavere di un uomo a largo di Bova Marina. Il malcapitato indossava un giubbotto di salvataggio che lo teneva a galla.

Il cadavere è stato trasportato in riva allo Stretto, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identità del cadavere.

Foto di repertorio