26 Dicembre 2022, buon onomastico Stefano e Stefania! IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

26 Dicembre 2022 00:00

Oggi, 26 Dicembre 2022, si ricorda Santo Stefano quale primo martire del cristianesimo secondo il Nuovo Testamento. Intorno all’anno 36 d.C. fu accusato di blasfemia e condannato alla lapidazione. Uno dei suoi principali inquisitori fu Saulo di Tarso, che poi diventerà San Paolo.

Per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano i nomi di Stefano e Stefania, proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) frasi e video (in basso) da inviare su Facebook e WhatsApp.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli auguri!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: