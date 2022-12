Buon Natale 2022: le FRASI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

24 Dicembre 2022 15:10

Auguri di Buon Natale 2022. Perché si celebra il 25 dicembre? L’ipotesi più accreditata fa riferimento alla festa pagana del Sole vittorioso, a cui l’imperatore Aureliano aveva dedicato un tempio il 25 dicembre del 274. Si trattava di un culto venuto dall’Oriente, ricordato nella data di allora del solstizio d’inverno, quando la luce solare cominciava a farsi più viva (Natalis Solis Invicti). Questa “eliolatria” (adorazione del sole) aveva trovato un grande favore popolare e l’autorità imperiale ne sfruttava il culto, piegandolo alla devozione verso l’imperatore (la parola natalis indicava anche i giorni della sua apoteosi, con l’assunzione della porpora). La Chiesa in espansione scelse di “cristianizzare” il sentimento religioso diffuso. Vi era il sostegno di alcuni passi biblici, già interpretati in senso cristologico come la profezia sul “sole di giustizia che sorgerà con raggi benefici” (Mal 3,20) o il salmo 18,6 (“Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale”), insieme alla teologia giovannea su Gesù luce del mondo (Gv 1,9; 8,12).

Ecco in basso varie frasi da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare un sereno e felice Natale 2021.