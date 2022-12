Brolo: si introduce clandestinamente nella proprietà della ex compagna, arrestato

2 Dicembre 2022 17:26

I Carabinieri della Stazione di Brolo hanno arrestato, in flagranza di reato, per violazione di domicilio aggravata, un uomo del luogo, già noto alle forze dell’ordine. A seguito di una richiesta pervenuta all’utenza di pronto intervento 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di una donna del luogo, ove accertavano che un uomo, poi identificato nel suo ex compagno, dopo aver scavalcato la recinzione metallica e forzato un infisso, si era introdotto arbitrariamente all’interno della casa. L’uomo è stato bloccato dai militari che lo hanno arrestato per violazione di domicilio aggravata.

All’esito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di residenza e revocato il reddito di cittadinanza di cui l’uomo era beneficiario.