Reggina, così è bellissimo: 0-2 a Brescia e +6 sul 3° posto, è fuga!

4 Dicembre 2022 16:34

Terza contro seconda, Inzaghi contro il suo passato recente, Brescia contro Reggina. Quello del Rigamonti è il big match della 15ª giornata di Serie B. Gli amaranto, dopo il pari-beffa contro il Benevento, vanno in casa di un Brescia che non perde tra le mura interne da un anno, che domenica ha ritrovato la vittoria dopo qualche settimana così così e un mezzo terremoto societario che ha portato Massimo Cellino a dimettersi da Presidente e poi a rientrare come numero uno del CdA. StrettoWeb seguirà come sempre il match passo dopo passo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento, pagelle e dichiarazioni post gara.

Brescia-Reggina, cronaca testuale live

90’+5 – E’ finita! La Reggina vince a Brescia e vola!

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

85′ – Quarto e quinto cambio di Inzaghi: fuori Canotto e Di Chiara, dentro Liotti e Giraudo.

84′ – Tiro-cross di Bianchi, Colombi smanaccia in corner.

78′ – Canotto sfiora il tris: conclusione dall’interno dell’area, respinge il portiere.

74′ – Cionek per Pierozzi, terzo cambio di Inzaghi. Terzino destro più “abbottonato” adesso.

70′ – Primi cambi per Inzaghi: dentro Gori e Cicerelli, fuori Menez e Rivas.

66′ – La Reggina continua a gestire provando a pungere in contropiede.

60′ – Hernani sfiora il tris: piattone dal limite, palla alta.

53′ – Ancora un giallo per il Brescia: Hernani stava scappando via, Adorni lo ha fermato con le cattive.

50′ – Il Brescia sembra essere partito decisamente meglio rispetto al primo tempo, abbastanza fiacco.

47′ – Subito giallo per il Brescia: Van de Looi ferma il contropiede di Majer.

46′ – Comincia la ripresa di Brescia-Reggina!

SECONDO TEMPO

45’+3 – Finisce il primo tempo: Reggina meritatamente avanti a Brescia.

45′ + – Primo tiro in porta del Brescia: Ndoj si imbuca per vie centrali e tira a botta sicura, Colombi blocca in due tempi con qualche brivido.

45’+ – La Reggina a un passo dallo 0-3! Delizia di Menez per Hernani, che dai 30 metri va in porta, sulla ribattuta di Andrenacci Rivas va a botta sicura ma il portiere respinge ancora.

45′ – Sono tre i minuti di recupero.

41′ – Gioco fermo: Camporese a terra dopo uno scontro fortuito in area avversaria in occasione di un corner per la Reggina.

38′ – Primo giallo anche per il Brescia: Papetti in ritardo su Menez, ammonito.

32′ – Fabbian dal limite, palla fuori. Canotto si imbuca benissimo in contropiede per vie centrali, ma è un po’ egoista, non serve Menez e perde un tempo di gioco, poi la palla arriva comunque al francese che serve il giovane scuola Inter.

31′ – Fase sempre tranquilla di gara, tanti appoggi in uscita sbagliati dal Brescia, ancora sotto shock per il doppio passivo in avvio.

24′ – Camporese di testa su piazzato, palla fuori non di molto.

21′ – Ora la Reggina gestisce con calma e saggezza, palleggiando. Brescia, al momento, non pervenuto. Probabilmente Clotet non si aspettava questa partenza da parte degli amaranto.

11′ – RADDOPPIOOOO REGGINAAAA!!! JEREMYYY MENEZ!!! Partenza devastante della Reggina: palla dentro, Fabbian spizza di testa per Menez e il francese fa lo scavetto. Reggina devastante! Spettacolo!! Dopo l’esultanza ammonito Gagliolo.

5′ – Gioco fermo: colpo al collo per Canotto, che perde la lente a contatto. Per l’arbitro, neanche fallo, nonostante il colpo netto.

3′ – REGGINA IN VANTAGGIOOOOO!!!!! Cambia subito il match: Rivas sulla linea di fondo, dietro per Hernani, che la mette col contagiri, dentro c’è Fabbian che va perfetto di testa! E’ 0-1!

1′ – Partiti! E’ cominciata Brescia-Reggina!

PRIMO TEMPO

Brescia-Reggina, formazioni ufficiali

Inzaghi cambia di nuovo in porta: torna Colombi, fuori Ravaglia. C’è Gagliolo, confermato tutto il resto del blocco, con Menez falso nove, il solito centrocampo e Canotto al posto di Ricci. Di nuovo Rivas dal primo minuto in luogo di Cicerelli, partito dall’inizio domenica scorsa contro il Benevento. 4-4-2 per Clotet con Moreo e Ayé coppia d’attacco.

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van de Looi, Viviani, Ndoj; Moreo, Ayè. In panchina: Lezzerini, Galazzi, Pace, Labojko, Benali, Garofalo, Nuamah, Niemeijer, Bianchi. Allenatore: Josep Clotet.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Bouah, Cionek, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Marco D’Ascanio di Ancona. IV ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Marco Serra di Torino.