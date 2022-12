Brescia-Reggina, le formazioni ufficiali: Inzaghi cambia di nuovo in porta

4 Dicembre 2022 14:02

Terza contro seconda, Inzaghi contro il suo passato recente, Brescia contro Reggina. Quello del Rigamonti è il big match della 15ª giornata di Serie B. Gli amaranto, dopo il pari-beffa contro il Benevento, vanno in casa di un Brescia che non perde tra le mura interne da un anno, che domenica ha ritrovato la vittoria dopo qualche settimana così così e un mezzo terremoto societario che ha portato Massimo Cellino a dimettersi da Presidente e poi a rientrare come numero uno del CdA. StrettoWeb seguirà come sempre il match passo dopo passo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento, pagelle e dichiarazioni post gara.

Brescia-Reggina, formazioni ufficiali

Inzaghi cambia di nuovo in porta: torna Colombi, fuori Ravaglia. C’è Gagliolo, confermato tutto il resto del blocco, con Menez falso nove, il solito centrocampo e Canotto al posto di Ricci. Di nuovo Rivas dal primo minuto in luogo di Cicerelli, partito dall’inizio domenica scorsa contro il Benevento. 4-4-2 per Clotet con Moreo e Ayé coppia d’attacco.

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van de Looi, Viviani, Ndoj; Moreo, Ayè. In panchina: Lezzerini, Galazzi, Pace, Labojko, Benali, Garofalo, Nuamah, Niemeijer, Bianchi. Allenatore: Josep Clotet.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Bouah, Cionek, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Marco D’Ascanio di Ancona. IV ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Marco Serra di Torino.