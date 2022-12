Brescia-Reggina, Fabbian: “partita perfetta, l’abbiamo indirizzata subito dove volevamo”

4 Dicembre 2022 17:56

“La partita è stata perfetta, siamo stati bravi sin dall’inizio a indirizzarla dove volevamo. Ora siamo subito pronti per il match di giovedì. Il gol? Mi sono inserito come sempre, penso sia la mia caratteristica e cerco sempre di sfruttarla. Stiamo facendo tutto quello che il mister ci chiede, ognuno sta mettendo del proprio e stiamo facendo il massimo. Se mi aspettavo un Brescia così? Non mi piace parlare degli altri, loro hanno provato a fare la loro partita ma noi la nostra. I compagni in Under 21? Anche loro meriterebbero più spazio, i giovani ci sono e bisogna dargli fiducia”. Così Giovanni Fabbian, il centrocampista amaranto autore del gol del momentaneo 0-1 a Brescia della Reggina.