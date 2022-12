Brescia-Reggina, le indicazioni dei Diffidati Liberi: “acquistate il biglietto vicino al settore ospiti”

1 Dicembre 2022 13:10

“Constatato che i biglietti del settore ospiti sono andati subito in esaurimento consigliamo, a chi è rimasto senza, di acquistare quello di tribuna distinti laterale sud, il più vicino a quello riservato a noi. Inoltre invitiamo tutti ad essere all’autogrill di Valtrompia Sud entro le ore 13.30, in modo di entrare a Brescia tutti insieme”. E’ quanto si legge in una nota dei Diffidati Liberi, che forniscono indicazioni ad altri tifosi della Reggina che vorranno accedere al “Rigamonti”. In 24 ore sono stati infatti polverizzati i biglietti relativi al settore ospiti, per cui chi vorrà essere presente dovrà per forza sedersi nelle aree dell’impianto riservate ai padroni di casa, dal momento che non è previsto alcun ampliamento.

Al netto del comunicato degli ultras bresciani, dunque, arriva questa indicazione da parte di quelli amaranto, che invitano i tifosi reggini ad acquistare il biglietto vicino al settore ospiti e a incontrarsi tutti insieme all’autogrill di Valtrompia Sud entro le ore 13.30.