Brescia, Clotet: “la Reggina è la più forte fuori casa, ma ha più pressioni di noi”

3 Dicembre 2022 21:27

“Giochiamo contro la squadra più forte fuori casa, sarà difficile per entrambe. Inzaghi è bravo in trasferta perché ha più spazi, sa difendere nello spazio piccolo e attaccare nello spazio grande, il contrario di quando si ha la palla. La Reggina ha preso 18 calciatori nuovi, tutti di qualità ed esperienza altissima e lui per questo può fare il calcio che ha in testa. La squadra amaranto è pericolosa in ripartenza. E penso che loro abbiano più pressioni di noi domani”. Così nella conferenza stampa della vigilia di Brescia-Reggina il tecnico delle Rondinelle Pep Clotet.