Bova: successo per i mercatini di Natale

12 Dicembre 2022 12:21

In archivio anche per quest’anno nonostante le avverse condizioni meteo l’appuntamento con i mercatini di natale di Bova. La due giorni promossa dall’assessorato al turismo ed alle attività produttive ha messo come al solito al centro la tutela e la valorizzazione dell’artigianato e dell’enogastronomia, ma quest’anno non solo questo, ad aprire la due giorni è stato infatti un convegno sul futuro della zootecnia in Calabria, promosso in collaborazione con l’Associazione Allevatori ARA Calabria. A tracciare un bilancio della due giorni è stata Domenica Nucera, Assessore al turismo ed alle attività produttive.

“Nonostante il maltempo che ha imperversato nel corso del weekend – spiega la Nucera – possiamo tracciare un bilancio certamente positivo per una due giorni inaugurata da un incontro dibattito sui temi della zootecnia in Calabria. Rispetto a questa iniziativa, vorrei ringraziare l’ARA Calabria per una collaborazione che sta assumendo nel tempo forme sinergiche di cui il territorio ha bisogno. Per il resto – prosegue – ampio spazio è stato riservato ad espositori provenienti da diverse aree del territorio metropolitano, che hanno messo al centro non solo manufatti a tema natalizio ma anche e soprattutto produzioni artigianali ed enogastronomiche locali. Unico appuntamento rinviato – conclude l’Assessore Nucera – è stato quello dedicato ai più piccoli, col villaggio di Babbo Natale, un momento di gioia e condivisione riservato ai bambini che non abbiamo voluto sprecare, e per il quale comunicheremo a breve sui nostri canali ufficiali la prossima data utile”.