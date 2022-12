Bocale Calcio e Associazione Don Milani insieme ai senza tetto del Centro San Gaetano Catanoso

1 Dicembre 2022 10:56

“Pippo Cogliandro, Presidente del Bocale Admo Calcio, prestigiosa squadra di eccellenza del nostro territorio, insieme con l’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, che mi onoro di rappresentare, per il Giorno dell’Immacolata trascorreranno una giornata di festa con i senza tetto del Centro San Gaetano Catanoso di Reggio Calabria, gestito dalla Caritas nella persona del dott. Alberto Mammolenti. Tra Bocale e Don Milani la sinergia paga. Gli ultimi al centro del progetto, perché la presenza deve essere il motore portante della dinamica solidale. Noi come Don Milani Ringraziamo tutto il Bocale Admo e lo facciamo con la testa ma soprattutto con il cuore”. E’ quanto si legge nella nota di Filippo Pollifroni, Presidente dell’Associazione Don Milani, in foto insieme al patron del Bocale Pippo Cogliandro.