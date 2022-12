Bergamotto e Bronzi di Riace, il prof. Amato: “Versace ha mantenuto la sua promessa”

5 Dicembre 2022 18:39

Il Prof. Pasquale Amato – Presidente del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria dichiara: “in un incontro ufficiale con noi del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria il Sindaco Metropolitano Carmelo Versace aveva assunto l’impegno di puntare nelle Fiere sulle due Eccellenze Mondiali di Reggio Città Metropolitana: il Bergamotto di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace. Impegno che aveva pubblicamente ribadito nel Convegno da noi organizzato in Epicurè il 30 ottobre. Detto e fatto. Ha mantenuto la parola. Dote rara nei politici. Gliene diamo atto“.