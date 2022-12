Dopo il pari con polemiche al Granillo, il Benevento toppa in casa: al “Vigorito” passa il Palermo (0-1)

4 Dicembre 2022 20:06

Scelte sbagliate dall’arbitro, un po’ di fortuna e un po’ di casualità. A differenza di un Brescia che oggi sembrava essere partito bene nella ripresa (ma che poi si è spento alla lunga), la rimonta del Benevento di domenica scorsa al Granillo era sembrata frutto di episodi singoli. La Reggina, come oggi e come quasi sempre accaduto, non aveva mai dato l’impressione di poter subire. Poi il corner che non c’era, il fuorigioco non annullato ed ecco il 2-2. La squadra di Cannavaro si è dimostrata lenta e compassata nel palleggio, mai pericolosa. E infatti oggi è tornata a palesare quelle difficoltà già emerse da inizio stagione: nel posticipo della 15ª giornata di Serie B, infatti, il Palermo fa il colpaccio con il solito capitan Brunori, croce e delizia di questa stagione. Segna sempre lui, e anche gol pesanti, riscattando i rigori sbagliati contro Cosenza e Venezia.

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE B

SABATO 3 DICEMBRE

ore 14:00

Venezia-Ternana 2-1

ore 18:00

Cagliari-Parma 1-1

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 12:30

Spal-Modena 2-3

ore 18:00

Ascoli-Como 3-3

Bari-Pisa 0-0

Brescia-Reggina 0-2

Cosenza-Perugia 0-0

Genoa-Cittadella 0-1

Sudtirol-Frosinone 1-1

ore 18:00

Benevento-Palermo 0-1

CLASSIFICA SERIE B