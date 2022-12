Benestare: musica e magia per la 1ª edizione di “Svicolando, suoni, suggestioni e sapori di ieri e di oggi tra le case di Gesso”

24 Dicembre 2022 22:13

Musica, spettacoli, artigianato, magia, premi, tutto questo e molto di più vi aspetta a Benestare per la prima e affascinante edizione di “Svicolando”, suoni, suggestioni e sapori di ieri e di oggi tra le case di Gesso. Un progetto che nasce da un’idea dell’amministrazione comunale Mantegna e che vede l’incisiva partecipazione della Parrocchia Santa Maria della Misericordia e del Coro degli Angeli, ma in particolar modo dalla determinazione e passione della Pro-Loco, dell’associazione culturale Polis, della cooperativa sociale Pathos e dell’associazione l’Educazione è cosa di cuore. Una partecipazione tangibile, fondamentale è infatti stato il contributo delle associazione che hanno dato anima e cuore in questo nuovo progetto: “E’ soprattutto grazie alle loro creatività, al loro entusiasmo e all’amore che nutrono per Benestare che siamo riusciti a realizzare questo bellissima manifestazione”.

Svicolando che apre le porte del Borgo fino all’8 gennaio vuole creare un’atmosfera accogliente allietata da tombolate, mercatini dell’artigianato, la casa di Babbo Natale, la via dei presepi, la degustazione di prodotti tipici, caldarroste, vin brûlé, cioccolate calde, e naturalmente tanta musica con artisti di strada, concerti di band e musicisti solisti ospitati negli stessi vicoli in festa. Un palcoscenico a cielo aperto, dunque, la cui direzione artistica è affidata agli stessi abitanti di Benestare, con la loro creatività e vitalità che ancora una volta hanno aperto le loro case di Gesso per trasformale in dei veri ed autentici presepi. Un programma ricchissimo con artisti di grande prestigio e fama nel panorama della musica popolare. Fra i numerosi appuntamenti alcuni tre ai più attesi il 26 dicembre la “Gara del Panettone” con tre categorie in concorso: il più buono, il più scenografico e il più grande. Il 28 dicembre ci sarà l’esibizione del grande maestro della musica popolare e a seguire uno spettacolo pirotecnico. Il 30 dicembre spettacolo di magia a cura di “Giocoloreggio Show” mentre il 3 gennaio dalle 19 ci sarà la manifestazione “il cibo che unisce”, castagne, zeppole e falafel; a seguire il cantastorie Andrea Bressi “tra canti e racconti, nenie e suoni di zampogne”. Una prima edizione che ha, dunque tutte le carte in regola per potersi storicizzare, rappresentando un nuovo e importate cavallo di battaglia per il comune di Benestare.