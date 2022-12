Barcellona Pozzo di Gotto: domani scuole chiuse dopo l’alluvione

4 Dicembre 2022 13:00

A seguito del violento nubifragio che si è abbattuto nella giornata di ieri, 3 dicembre, nella provincia di Messina, il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Calabrò, ha disposto per la giornata di domani lunedì 5 dicembre, la chiusura delle scuole come si legge in una nota ufficiale inviata dal Comune messinese.

Il sindaco ha disposto la chiusura per i seguenti punti:

“considerato che numerosi plessi scolastici e nuclei abitati della città si trovano allocati nel bacino ‘esondazione dei corpi idrici già interessati da precedenti eventi alluvionali”

“considerato, inoltre, che laddove sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, le autorità locali di protezione civile possono adottare anche fasi operative con livelli superiori rispetto a quelli dichiarati dagli Organi sovraordinati, utili a predisporre azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione, ovvero ad attuare misure maggiormente idonee ad affrontare il particolare scenario di area”

“ritenuto necessario avviare sopralluoghi e verifiche tecniche al fine di dare immediata attivazione alle eventuali misure atte alla salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni”

ORDINA

1) La chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, funzionanti nel territorio comunale, per il giorno 05 dicembre 2022, con riserva di ulteriori disposizioni di proroga, facendo carico ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di dare tempestiva e opportuna informazione all’utenza della presente ordinanza.