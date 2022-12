Barcellona P.G., Galluzzo: “tavolo tecnico per il futuro dell’Ospedale”

7 Dicembre 2022 09:05

“L’Assessore regionale alla sanità Giovanna Volo, su mia esplicita richiesta, a seguito dell’intervento concluso in Commissione Salute, si è impegnata a convocare nel breve tempo un tavolo tecnico per il futuro dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona alla presenza dei vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, di tutti i sindaci del Distretto socio-sanitario 28 e della deputazione che rappresenta in tutte le sedi istituzionali il bacino di utenza dell’intero comprensorio”. Ad annunciarlo è il parlamentare di Fratelli d’Italia, l’On. Pino Galluzzo, al termine dell’intervento in Commissione riguardo i ritardi relativi alla riconversione del nosocomio della città del Longano, così come disposto dalla rete ospedaliera.

“Il mio impegno era quello di farmi portavoce delle istanze dei territori che ancora oggi attendono con la stessa urgenza di vedere tornare in funzione l’Ospedale attraverso la riattivazione del Pronto soccorso e dei reparti indispensabili all’emergenza-urgenza – continua l’On. Galluzzo -. Ringrazio l’Assessore Giovanna Volo per avere accolto la mia richiesta, che è la stessa di un intero comprensorio che da tempo aspetta la riconversione del Covid Hospital di Barcellona a Presidio di base dopo l’affievolirsi dell’emergenza pandemica, dove l’Ospedale e tutto il personale sanitario operante a Barcellona ha svolto un lavoro immane, eroico e di grande professionalità. Oggi si sente il bisogno e la necessità che con la stessa urgenza si ritorni a garantire quel diritto che molte volte non è stato rispettato”.