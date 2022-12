Barcellona Pozzo di Gotto: porta il figlio in Marocco, arrestato marocchino per sottrazione di minore ed altri reati

5 Dicembre 2022 18:06

Il 4 dicembre scorso è stato tratto in arresto un cittadino marocchino, destinatario del provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto, avendo ricevuto notizia che lo straniero avrebbe fatto rientro in Italia per tramite un volo proveniente da Casablanca in Marocco con scalo diretto all’aeroporto di Fontanarossa di Catania, provvedevano ad allertare i colleghi della Polizia di Frontiera di quel capoluogo, ai quali venivano forniti tutti i necessari atti volti alla identificazione certa del predetto straniero ai fini della esecuzione del provvedimento cautelare. Il cittadino extracomunitario gravato da alcuni precedenti penali, nell’anno 2013 si è reso anche protagonista del reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero del figlio minore. In particolare, con la scusa di dover portare il bambino alla cerimonia di nozze di un parente, che si doveva tenere nella città di Bologna, era riuscito a portare il bambino in Marocco.

All’epoca dei fatti gli Agenti del commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre alla comunicazione di notizia di reato inviata alla locale Autorità Giudiziaria, hanno interessato anche la Direzione Centrale della Polizia Criminale (servizio per la cooperazione internazionale). Successivamente della vicenda veniva interessato anche il Ministero degli affari Esteri e della Giustizia. A seguito di ciò dopo estenuanti ricerche, nel maggio del 2019, lo straniero veniva rintracciato e tratto in arresto dalla Polizia dello Stato del Marocco.

Il cittadino extracomunitario che dovrà espiare la pena di anni due di reclusione nel nostro paese, è stato associato al carcere di Piazza Lanza di Catania.