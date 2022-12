“Babbo Natale Scarburato”: iniziative in vari comuni della provincia di Reggio Calabria | FOTO

18 Dicembre 2022 21:56

Si è svolta nella giornata di venerdì 17 dicembre la seconda edizione del “Babbo Natale Scarburato”, una simpatica iniziativa che vede protagonisti il gruppo di motociclisti “iScarburati”: in sella alle loro moto nei tradizionali panni di Babbo Natale, hanno colorato di rosso alcune piazze della piana per regalare dolcetti ai bambini e permettere loro di scattare qualche foto con motociclette allestite di tutto punto per l’occasione a tema natalizio. I primi bambini a ricevere la deliziosa visita del babbo natale scarburato sono stati quelli della Piazza Duomo del comune di Gioia Tauro, seguiti poi da quelli di Piazza Italia in sede a Taurianova.

Qui, inoltre, i bikers hanno trovato la calorosa accoglienza dell’ Istituto Comprensivo Monteleone- Pascoli ” dove li attendevano un centinaio di piccoli studenti pronti a godersi un momento di dolce atmosfera natalizia. La carovana si è poi spostata verso Polistena dove ha sfilato animatamente portando allegria per le vie cittadine e ha continuato verso Rosarno, in Piazza Valarioti, dove ad attenderli c’erano numerose famiglie e tanti bambini felicissimi di ricevere caramelle e cioccolatini da quegli alternativi babbo natale in moto. Il tour dei Babbo Natale si è concluso nella piazzetta della frazione del Bosco di Rosarno, dove gli Scarburati erano attesi da un centinaio di persone e bambini di ogni fascia d’età che non vedevano l’ora di assistere a quella suggestiva passerella di motociclette guidate da Babbi Natale e a scattare qualche foto ricordo. Quella degli Scarburati è un’iniziativa del tutto spontanea che nasce dal desiderio di ricreare e diffondere la loro versione della magia del Natale, regalare un po’ di allegria ai bambini e magari trasmettere loro la smodata passione per le due ruote che accomuna tutti i componenti del gruppo.