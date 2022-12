Autonomia, Occhiuto: “ecco cosa penso”

19 Dicembre 2022 11:59

“Sull’autonomia differenziata non ho pregiudizi. Mi infastidisce il racconto secondo cui il Sud dovrebbe essere governato da chi ritiene di doversi difendere dal Nord, in una logica rivendicativa”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Libero”. “L’autonomia differenziata può essere una grandissima occasione anche per le Regioni del Mezzogiorno, a condizione che la Costituzione sia attuata interamente. Nella nostra Carta fondamentale, oltre all’autonomia, ci sono i diritti sociali e civili, che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale, e c’è la perequazione: si deve realizzare tutto il pacchetto. Apprezzo Calderoli per intelligenza, competenza ed equilibrio: solo lui può riuscire in questa impresa. Se si riuscirà a fare l’autonomia differenziata, chiederò che alla mia Regione possa essere delegata anche la materia dell’energia”, rimarca Occhiuto.

“Se una parte della fiscalità prodotta dalle società che sfruttano le miniere delle rinnovabili in Calabria fosse trattenuta dal territorio ci sarebbero vantaggi evidenti per i miei concittadini. Fungerebbe anche da incentivo per sviluppare l’energia alternativa. Bene i parchi eolici, bene le centrali fotovoltaiche, bene l’idroelettrico, ma per diffondere meglio queste opportunità occorre dare benefici concreti alle comunità che ospitano gli impianti”, sottolinea il governatore Occhiuto.