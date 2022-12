Atene: data alle fiamme e fatta esplodere l’auto di una diplomatica italiana

2 Dicembre 2022 09:26

Il Ministero degli Esteri italiano condanna l’attentato avvenuto ad Atene contro il primo consigliere dell’ambasciata italiana Susanna Schlein. Durante la notte ignoti hanno incendiato una vettura di Schlein, andata distrutta dopo l’esplosione seguita all’incendio. “Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà“, ha scritto su su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Oggi sarò ad Atene per incontrare il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia“, rimarca il Ministro. La polizia greca sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi per risalire alle cause del rogo.

Foto di repertorio