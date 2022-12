Assunzioni al Comune di Messina: “traguardo storico”

14 Dicembre 2022 23:00

“A sei mesi esatti dall’inizio della sindacatura con un pizzico di emozione e di orgoglio vi comunico che la COSFEL (Commissione stabilità finanziaria degli enti locali) nella seduta di oggi ha espresso parere favorevole al piano assunzionale proposto dalla Giunta Municipale!

Un traguardo storico che ci consentirà di avviare i bandi per le assunzioni al Comune di Messina”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “Da Sindaco ma ancora prima da cittadino sono orgoglioso del Lavoro che abbiamo fatto in questi anni, oggi il nostro comune vive una stagione nuova grazie a Cateno De Luca che mi ha messo in condizioni di raggiungere un risultato inimmaginabile fino ad alcuni anni fa, un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Rossana Carrubba per il costante e puntuale lavoro svolto per dedizione e professionalità dimostrata a tutta la mia Giunta che mi ha accompagnato passo passo verso questo grande traguardo con la consueta costanza all’intero consiglio comunale che grazie alla rinuncia dei termini ed alla votazione favorevole dei bilanci in tempi rapidi ha consentito la trattazione del piano assunzionale”, rimarca Basile.

“A tutti i miei concittadini che con la fiducia e l’affetto dimostrato con la mia elezione ha reso possibile la continuità di un programma amministrativo che vede la città protagonista andiamo avanti, insieme”, conclude Basile.