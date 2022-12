Associazione UNIxME: domani beni di prima necessità per la mensa di Natale

21 Dicembre 2022 11:36

L’ Associazione UNIxME ha raccolto beni di prima necessità per la mensa di Natale al Don Bosco. Quest‘oggi l’associazione UNIxME – Uniti Per Messina, attraverso le sue Vice Presidenti Samuela Puliafito e Alessia Merlino insieme ai membri volontari dell’associazione , hanno raccolto e donato all’Istituto Don Bosco Messina beni di prima necessità per la mensa dei poveri in previsione del Natale cercando di regalare un sorriso a molte famiglie messinesi in questi giorni di festa.

Il Presidente Andrea Faraone ringrazia per l’aiuto ricevuto durante la raccolta ed augura un buon e sereno Natale alla città di Messina.