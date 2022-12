Reggina, il 2022 si chiude ad Ascoli: tutto pronto per la prevendita, le info

20 Dicembre 2022 10:56

Chiudere in bellezza un anno che è stato, a suo modo, un’altalena di emozioni. Un girone di ritorno importante con Stellone, le vicissitudini societarie, il rischio di scomparire, un’estate caldissima, l’ingresso di Saladini, l’entusiasmo di Inzaghi e una prima parte di nuova stagione da Serie A. Comunque andrà ad Ascoli, è già stato un successo, ma la Reggina proverà a fare di tutto per lasciare poco spazio alle terze, Bari e Genoa, che tra l’altro si sfidano in un big match importantissimo. Per il match in terra bianconera è tutto pronto per la prevendita: “Sarà attiva – si legge sul sito ufficiale amaranto – dalle ore 16:00 di questo pomeriggio la prevendita per il settore ospiti relativa alla diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo Stadio Cino e Lillo Del Duca contro l’Ascoli, lunedì 26 dicembre alle ore 15:00. Il costo del biglietto intero è di € 20,00. Sarà possibile acquistare il tagliando online sul sito https://www.ticketone.it/“.

“Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per domenica 25 dicembre alle ore 19:00”.