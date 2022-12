Ascoli-Reggina, Inzaghi: “sono stati 6 mesi fantastici, ora cavalchiamo l’onda”

26 Dicembre 2022 18:18

“Dobbiamo tenerci stretti 6 mesi fantastici, ma nel ritorno sarà difficilissimo e gli squadroni si rinforzeranno. Oggi è un giorno speciale se pensiamo a questa estate, vanno ringraziati i ragazzi e il Presidente. C’è anche chi ha lavorato a Natale, penso a chi ci ha cucinato ieri il pranzo prima di partire. Si è creato qualcosa di bello e dobbiamo cavalcare l’onda”. Così le parole del tecnico amaranto Pippo Inzaghi a DAZN al termine del match vinto dalla Reggina ad Ascoli.

“La partita – ha detto – era in mano nostra, non abbiamo rischiato nulla, la stavamo facendo noi. E’ stata una vittoria da grande squadra, senza rischiare. Giocare in un campo così difficile, con questo piglio, non è facile. Penso alla gara di Como ma oggi è stata anche più facile, dalla panchina non avevo mai la sensazione di prendere gol. Rivas? Era davanti al portiere ma poi è stato bravo, avevamo già avuto un episodio con Menez e se poi non fai gol… Abbiamo avuto un piglio da grande. Ai ragazzi chiedo di divertirsi, non dobbiamo avere pressioni”.