Ascoli-Reggina, i convocati e le possibili scelte di Inzaghi: c’è Santander

25 Dicembre 2022 16:38

Tutto pronto per Ascoli-Reggina. Domani, alle 15, l’ultima gara d’andata e l’ultima del 2022. Mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati e tra questi c’è anche Santander. “El Ropero” aveva giocato la ripresa contro l’Inter ma ieri aveva accusato un altro piccolo problemino, come affermato in conferenza dal tecnico. La società sta facendo le sue valutazioni su di lui e sul suo ruolo, tant’è che qualche nome è emerso per l’eventuale sostituto in attacco, ma intanto l’ex Bologna c’è e la Reggina, prima di tuffarsi sul mercato, pensa alla gara di domani.

Per quanto concerne la formazione, previsto il ritorno di Gagliolo e il solito ballottaggio tra Cionek e Camporese. Fasce presidiate da Pierozzi e Di Chiara e consueto centrocampo con Fabbian, Majer e Hernani. Qualche interrogativo davanti: dopo lo spavento contro il Bari, Menez è rimasto fuori per precauzione contro l’Inter. Da capire se sarà della partita dall’inizio o gli verrà preferito Gori, che molto bene era entrato sabato scorso. Di seguito i convocati.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Agostinelli, Dutu, Galabinov, Lombardi, Obi.