Reggina, Cardona: “l’Ascoli non ha mai tirato in porta”. E poi parla di mercato

26 Dicembre 2022 18:00

“L’Ascoli non ha mai tirato in porta, nel primo tempo mi sembra che qualche episodio dovesse girare a nostro favore. Ora ci riposiamo, la

squadra è soddisfatta, è giusto che tutti lo siano. Ci siamo dati dei punti di riferimento su delle valutazioni. Facciamo gli auguri ai

nostri tifosi. Mercato? La Reggina non ha bisogno di rinforzarsi, al momento è prima in classifica. Ha solo bisogno, se allenatore e ds

pensano sia necessario, di qualcosa che possa rinforzare questo collettivo. Loro sanno cosa devono fare, ora ci diranno e vediamo. Non dimentichiamo che abbiamo l’attacco più prolifico”. Così a Radio Febea, al termine di Ascoli-Reggina, il Presidente amaranto Marcello Cardona.